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Espreso.tvМирДипломатия под знаком Зе: внешняя политика Украины в первые 100 дней президента Зеленского

Дипломатия под знаком Зе: внешняя политика Украины в первые 100 дней президента Зеленского


фото: REUTERS
Попробуем проанализировать контуры внешней политики Украины в первые сто дней правления нового президента, и понять наши достижения и потери, а также как изменилось к нам отношение наших зарубежных партнеров, друзей и врагов

Определение и реализация внешнеполитического курса государства наряду с вопросами безопасности были и остаются одной из ключевых прерогатив и функций Президента Украины. Несмотря на это, еще во времена избирательной кампании было ясно, что для Владимира Зеленского и его команды международная политика не входит в число основных интересов и приоритетов. На момент избрания нового главы государства общество почти ничего не знало о взглядах Зеленского и Ко по ключевым вопросам геополитики и политики безопасности; не было уверенности в продолжении прозападного вектора Украины и курса на интеграцию в НАТО и ЕС. В конце концов в коллективе советников кандидата не было понятно, кто же отвечает за внешнеполитическое направление (и вообще - отвечает ли за негокто-нибудь).

Реакция из-за рубежа

Несмотря на такую неопределенность, избрание Зеленского главой украинского государства было чрезвычайно положительно воспринято друзьями и партнерами Украины на Западе. Почти сразу после обнародования экзит-полов второго тура новоизбранного президента поздравили лидеры Соединенных Штатов, Канады, ключевых стран Европы и наших ближайших соседей, а также руководители институтов ЕС. Не менее красноречивой была и церемония инаугурации Владимира Зеленского, на которую приехали президенты всех трех стран Балтии и Грузии, а делегации США и ЕС возглавляли соответственно министр энергетики и вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам.

После вступления в должность президент в своих заявлениях подтвердил западный внешнеполитический вектор развития Украины, однако идея вступления в НАТО только после проведения референдума не исчезла с повестки дня.

Новые кадры и противостояние со старыми лицами

Успокоили общественность и первые кадровые шаги Зеленского на дипломатическом направлении - ответственными за формирование внешней политики на Банковой захотели видеть кадровых дипломатов, высококлассных специалистов и убежденных евроатлантистов - посла Украины в НАТО Вадима Пристайко и заместителя главы МИД Елену Зеркаль, которая курировала, среди прочего, подготовку нашего государства к "безвизу" и отстаивание позиций Украины в международных судах прото Российской Федерации. Правда, кадровый и бюрократический хаос в команде новоизбранного президента дал о себе знать почти сразу - Зеркаль, которая не давала согласия на свое назначение заместителем главы АП по вопросам внешней политики (говорят, из-за неприемлемости сотрудничества с Андреем Богданом), все же была назначена, причем узнала о своей новой должности из СМИ. Конфуз быстро исправили, Зеркаль осталась в МИДе, а на Банковую пошел работать Вадим Пристайко.

А вот с действующими хедлайнерами отечественного дипломатического фронта - министром иностранных дел Павлом Климкиным и вице-премьером по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе - отношения у Зе-президента не сложились от слова "совсем". Климкин был подвергнут сокрушительной критике после его ответа на ноту МИД РФ, в которой Москва добивалась судебного преследования украинских моряков украинским же государством. После конфликта глава МИД, которому так и не суждено было уйти в отставку (Совет систематически проваливало все голосования по этому поводу), просто ушел в отпуск.

Первые зарубежные турне

За время своей каденции Зеленский успел сделать три иностранных визита. Первый - в Брюссель, где глава украинского государства встретился с руководителями Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером и Совета ЕС Дональдом Туском, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время этих встреч Зеленский подтвердил верность Киева избранному внешнеполитическому курсу и призвал мировое сообщество к более активному сдерживанию российской угрозы; а руководители международных организаций заверили новую власть Украины во всесторонней поддержке. Кроме того, этот визит запомнился обменом шутками между Зеленским и Юнкером - глава Еврокомиссии на вопрос, не скучает ли он за своим другом Петром Порошенко, ответил "У меня есть новый". А Зеленский добавил: "Я - лучше. Новый лучше старого".

В канадском Торонто президент Украины встретился с главой правительства Джастином Трюдо, выступил на Конференции по реформам в Украине и встретился с канадскими предпринимателями, призвав их инвестировать в Украину.

Во время визита в Турцию Зеленский встретился с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого пригласил принять участие в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины; принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Турции; и выступил перед турецким бизнесом, пригласив его в Украину и обрисовав контуры масштабных экономических и инфраструктурных трансформаций, которые ожидают Украину за время его каденции. Также Владимир Зеленский посетил Фанар, встретившись со Вселенским патриархом Варфоломеем. По данным СМИ, во время общения возникли определенные недоразумения - стороны должны были подписать заявление экологической тематики, однако офис Зеленского по неизвестным причинам отказался это сделать.

В Киеве шестой президент за это время принял двух иностранных лидеров - премьера Молдовы Майю Санду и главу правительства государства Израиль Биньямина Нетаньяху. Визит последнего запомнился не только тем, что это было первые посещение Украины израильским лидером за последние 20 лет, а и скандалом, который устроила его жена на борту самолета и продолжила уже в Киеве, бросив приподнесенный традиционный хлеб-соль себе под ноги. Во время визита стороны говорили о двустороннем сотрудничестве и внедрение "экономического безвиза", а в конце встречи глава Израиля пригласил Зеленского посетить "столицу Израиля Иерусалим" (официальный Киев считает израильской столицей город Тель-Авив, там расположено посольство Украины. В то же время Израиль на международной арене ведет кампанию за признание Иерусалима столицей страны). В общем, эксперты говорят, что Нетаньяху посетил Киев не просто так - скоро в Израиле выборы, и визит "Биби" - элемент борьбы за голоса русскоязычного электората.

На фронтах военных

За сто дней своего правления Владимир Зеленский успел дважды позвонить хозяину Кремля Владимиру Путину, последний раз - в начале августа, после обстрела оккупантами украинских позиций под Павлополем, в результате которого погибли четверо военных. Правда, просьба Зеленского к Путину "повлиять на ту сторону" звучали, мягко говоря, несколько странно. Хотя западные партнеры оценили "храбрость" и "сдержанность" Зеленского.

Во время этих разговоров стороны поднимали вопрос обмена пленными, предлагая формулу "всех на всех". Однако в понимании "всех" в российской и украинской сторон есть разногласия. На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о возможном сдвиге в обмене, сначала сказал, что "определенные контакты в этом происходят". Через несколько дней он уточнил, что между президентами начат диалог.

Между тем, российские издания РБК и "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщили, что "Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, а сам обмен может состояться до конца августа". Не исключен вариант обмена в формате "33 на 33". Зеленский накануне Дня Независимости заявил, что лично занимается вопросом обмена и результата ждет в ближайшие дни.

Параллельно в Офисе президента пытаются активизировать нормандский формат, предлагая привлечь к "четверке" лидеров США и Великобритании. После эскалации на Донбассе Зеленский призвал глав Германии, Франции и России как можно скорее встретиться и возобновить переговоры в нормандском формате.

Последняя встреча на уровне лидеров стран была почти три года назад. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с Путиным на прошлой неделе допустил, что саммит "нормандской четверки" может состояться "в ближайшие недели".

Отношения с Вашингтоном: под знаком Богдана и Байдена

Отношения с важнейшим во всех отношениях союзником Украины - Соединенными Штатами Америки - так же были совсем не на том уровне, на каком бы мы хотели и на каком мы просто должны были бы их иметь. С самого момента инаугурации в Вашингтоне убедительно советовали новоизбранному президенту не назначать Андрея Богдана главой АП, причем советы звучали как со стороны Рудольфа Джулиани, представляющего ближайшее окружение Дональда Трампа, так и от убежденного друга Украины Курта Волкера - устами которого говорит традиционный вашингтонский истеблишмент. Демонстративное игнорирование этого совета совпало по времени с досрочным завершением каденции посла США в Украине Мари Йованович (правда, это только совпадение). С тех пор в Киеве представляет страну, отношения с которой для нас являются решающими, дипломат в статусе временного поверенного. С конца июня ним является Уильям Тейлор, который, в отличие от всех своих предшественников, анонсировал отказ от давления на украинскую власть для более эффективной борьбы с коррупцией.

Большие надежды на прорыв в украино-американских отношениях в Офисе главы государства возлагают на личное общение между Зеленским и Трампом, которое ожидается в начале сентября в Варшаве, где мировые лидеры соберутся в память 80-й годовщины начала Второй Мировой. Вслед за этим возможен визит президента Украины в Вашингтон, который может состояться осенью (впрочем, подтверждения визита пока нет). По словам посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого (который продолжает исполнять обязанности, несмотря на увольнение Владимиром Зеленским), визит готовится Офисом президента, а не сотрудниками посольства или МИДа.

Впрочем, совсем не факт, что рандеву Владимира Зеленского и Дональда Трампа пойдет на пользу нашей стране. У Трампа не скрывают, что их совершенно не интересует ни борьба с коррупцией, ни развитие демократии, ни внешний вектор развития Украины. Более того - вряд ли им интересно наше государство как форпост для сдерживания Кремля - судя по последним заявлениям хозяина Овального кабинета, лично он вовсе не считает Россию значительной угрозой. В чем Трамп заинтересован больше всего - так это в получении от украинской стороны любого компромата на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который сейчас лидирует в опросах и считается фаворитом президентских выборов будущего года. Любое участие Украины в политических игрищах жителей Капитолийского холма смертельно опасно и способно разрушить стабильную двухпартийную поддержку Киева в Вашингтоне.

Кстати, в Варшаве Владимир Зеленский проведет еще одну важную встречу - с хозяином мероприятий, президентом Польши Анджеем Дудой. Впрочем, вряд ли эта встреча положит конец украино-польсим разногласиям в сфере политики исторической памяти. По крайней мере, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предполагает, что переговоры президентов могут запустить процесс принятия решений для развития польско-украинских отношений, но вряд ли принесут настоящий прорыв.

Первые 100 дней президентства Зеленского проходили на фоне нарастания противоречий, конфликтности на энтропии между глобальными игроками, углубления старых и формирования новых линий раскола. Американо-китайская торговая война, разногласия между западными лидерами, особенно ярко продемонстрировал саммит G7, перспектива жесткого Брекзита, бестактные нападки Дональда Трампа на крохотную Данию - основного союзника Вашингтона в блокировании "Северного потока-2", распад коалиции в Италии, действия Ирана в Ормузском проливе, подготовка новой турецкой интервенции в Сирии - вот далеко не полный перечень вызовов и угроз, с которыми столкнулся мир за последние три месяца. Для успешного выживания в таком турбулентном мире важно иметь способность к стратегическому мышлению и тактическому расчету; компетентную команду; четкое понимание основных угроз и вызовов, четкую постановку целей и задач; наличие воли и ресурсов для их внедрения. На сегодняшний день, к сожалению, приходится констатировать: Зе-президенту не хватает и первого, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого.

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