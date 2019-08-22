Кремль подтвердил контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной
22 августа, 2019, 16:31
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
По словам Пескова, конкретные фамилии не обсуждались.
"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможных сдвигах в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты по этому поводу сбываются".
- Напомним, 20 августа политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО.
- 21 августа сообщили, что пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
- Пленникам Кремля Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову сделали передачи в СИЗО "Лефортово".
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