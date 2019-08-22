Кремль подтвердил контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

22 августа, 2019, 16:31

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По словам Пескова, конкретные фамилии не обсуждались.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных сдвигах в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты по этому поводу сбываются".