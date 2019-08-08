У Зеленского отказались подписать совместное заявление с Варфоломеем по итогам встречи, - СМИ
Об этом сообщает ВВС Украина.
По данным журналистов, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского и собеседники оценивали такой шаг президента как добрый знак и попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.
Несколько собеседников издания рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении".
Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом Зеленского возникли недоразумения.
В частности, изначально планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Об этих планах сообщали как источники в Киеве, так и в Стамбуле.
Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.
По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.
Собеседники издания не смогли объяснить, почему ОПУ не понравилась заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.
После встречи Зеленский не общался с журналистами, собравшимися в патриархии.
В Офисе президента отказались ответить на вопрос, почему не было подписано совместное заявление.
Напомним, 7 августа Зеленский начал визит в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
8 августа Зеленский в Стамбуле встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.
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