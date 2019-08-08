У Зеленского отказались подписать совместное заявление с Варфоломеем по итогам встречи, - СМИ

8 августа, 2019, 17:30

Во время первой встречи Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем не было подписано совместное заявление, как планировали накануне

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным журналистов, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского и собеседники оценивали такой шаг президента как добрый знак и попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.

Зеленский в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также президент и патриарх больше часа вместе обедали.

Несколько собеседников издания рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении".

Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом Зеленского возникли недоразумения.

В частности, изначально планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Об этих планах сообщали как источники в Киеве, так и в Стамбуле.

Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.

Собеседники издания не смогли объяснить, почему ОПУ не понравилась заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский не общался с журналистами, собравшимися в патриархии.

В Офисе президента отказались ответить на вопрос, почему не было подписано совместное заявление.

Напомним, 7 августа Зеленский начал визит в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

8 августа Зеленский в Стамбуле встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.