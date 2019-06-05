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Espreso.tvМир"Шутили о таком, что нельзя сказать": Зеленский рассказал о "классном дядьке" Юнкере

"Шутили о таком, что нельзя сказать": Зеленский рассказал о "классном дядьке" Юнкере


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, состоявшейся накануне в Брюсселе

Как сообщает Европейская правда , Зеленский поделился впечатлениями в эфире телеканала "1 + 1", находясь с журналистом этого канала в спортзале отеля.

"Шутили о таком мужском, что нельзя сказать. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, или это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку ", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскиским, на которой "говорил о деньгах".

"Сразу, коротко: говорил о деньгах. Уверен, что будет ( транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро). Это была моя главная миссия. Деньги не главное, но сейчас в Украине сложная экономическая ситуация, но мы с ней выйдем", - сказал он.

На уточнение, когда именно может быть транш, Зеленский сказал, что не хочет делать пустых обещаний. "Знаю условия, мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти поправки в законы", - сказал он.

  • Ранее Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко.
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