"Шутили о таком, что нельзя сказать": Зеленский рассказал о "классном дядьке" Юнкере

5 июня, 2019, 12:20

Как сообщает Европейская правда , Зеленский поделился впечатлениями в эфире телеканала "1 + 1", находясь с журналистом этого канала в спортзале отеля.

"Шутили о таком мужском, что нельзя сказать. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, или это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку ", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал о встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскиским, на которой "говорил о деньгах".

"Сразу, коротко: говорил о деньгах. Уверен, что будет ( транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро). Это была моя главная миссия. Деньги не главное, но сейчас в Украине сложная экономическая ситуация, но мы с ней выйдем", - сказал он.

На уточнение, когда именно может быть транш, Зеленский сказал, что не хочет делать пустых обещаний. "Знаю условия, мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти поправки в законы", - сказал он.