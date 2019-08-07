Товарооборот между Турцией и Украиной вырастет до $ 10 млрд, - Эрдоган

7 августа, 2019, 22:30

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита президента Украины Владимира Зеленского заявил, что в 2018 году товарооборот между странами составил около $ 4 миллиардов, а теперь новая цель - $ 10 млрд за год

Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции во время переговоров в Анкаре, сообщается на сайте главы государства.

В частности, Эрдоган сообщил, что во время личного разговора с Зеленским были рассмотрены все аспекты турецко-украинских отношений.

"Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути торгово-экономического развития и сотрудничества. И уже, наконец, пришло время финализировать процесс переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, переговоры по которой уже длятся много лет", - подчеркнул Эрдоган.

При этом он отметил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами составил около $ 4 миллиардов.

"Мы себе определили новую цель - это цель 10 млрд долларов. И могут ли Украина и Турция достичь цели в 10 млрд долларов? По моему убеждению - могут, и господин президент полностью со мной согласен", - заявил Эрдоган.