Товарооборот между Турцией и Украиной вырастет до $ 10 млрд, - Эрдоган
Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции во время переговоров в Анкаре, сообщается на сайте главы государства.
В частности, Эрдоган сообщил, что во время личного разговора с Зеленским были рассмотрены все аспекты турецко-украинских отношений.
"Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути торгово-экономического развития и сотрудничества. И уже, наконец, пришло время финализировать процесс переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, переговоры по которой уже длятся много лет", - подчеркнул Эрдоган.
При этом он отметил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами составил около $ 4 миллиардов.
"Мы себе определили новую цель - это цель 10 млрд долларов. И могут ли Украина и Турция достичь цели в 10 млрд долларов? По моему убеждению - могут, и господин президент полностью со мной согласен", - заявил Эрдоган.
- Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский полетел в Турцию с дипломатическим визитом.
- Во время визита в Анкаре Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе из-за обстрелов боевиков.
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