Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве, - Болтон

27 августа, 2019, 15:44

Президент США Дональд Трамп запланировал проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве

Об этом Болтон заявил в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У президента уже были две очень теплые беседы с Зеленским и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько продолжительной будет встреча, принимая во внимание занятость в церемониях", - цитирует Болтона Европейская правда.

Болтон будет находиться с визитом в Украине 27-29 августа. Чиновник надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

По данным издания Wall Street Journal, Болтон в Киеве попытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич" - покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии.

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, посвященные восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.

В Варшаву приедут представители сорока стран, в том числе примерно двадцать глав государств.

Правительство Польши отказалось приглашать представителей РФ на мероприятия, посвященные памятной годовщине.