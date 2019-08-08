Посольство США похвалило Зеленского и призвало Россию вывести войска с Донбасса
8 августа, 2019, 15:58
Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести войска из Украины, чтобы положить конец конфликту
Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.
Как отмечается в сообщении, после того, как 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский и ВСУ "проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" и сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, спасающего жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.
"Такой подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства.
8 августа 2019 г.
- Напомним, 6 августа в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил.
- В связи с гибелью бойцов Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате.
- Однако представитель правительства Германии сообщила, что в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата".
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-