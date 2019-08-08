Посольство США похвалило Зеленского и призвало Россию вывести войска с Донбасса

8 августа, 2019, 15:58

Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести войска из Украины, чтобы положить конец конфликту

Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

Как отмечается в сообщении, после того, как 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский и ВСУ "проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" и сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, спасающего жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Такой подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства.