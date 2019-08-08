//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосольство США похвалило Зеленского и призвало Россию вывести войска с Донбасса

Посольство США похвалило Зеленского и призвало Россию вывести войска с Донбасса


фото: ap
Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести войска из Украины, чтобы положить конец конфликту

Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

Как отмечается в сообщении, после того, как 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский и ВСУ "проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" и сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, спасающего жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Такой подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства.

  • Напомним, 6 августа в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил.
  • В связи с гибелью бойцов Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате.
  • Однако представитель правительства Германии сообщила, что в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

8 августа, 2019 четверг

7 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать