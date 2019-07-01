Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск"
1 июля, 2019, 13:54
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в отпуск
Об этом министр написал в Facebook.
Как отметил министр, он принял решение уйти в отпуск независимо от того, какие решения примет Верховная Рада. "Я считают, что это будет честно и правильно", - добавил он.
При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а в "политический отпуск".
Климкин заявил, что своим предложением относительно украинских моряков Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму.
- Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем