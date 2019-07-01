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Espreso.tvОбществоКлимкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск"

Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск"


фото: lb.ua
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в отпуск

Об этом министр написал в Facebook.

Как отметил министр, он принял решение уйти в отпуск независимо от того, какие решения примет Верховная Рада. "Я считают, что это будет честно и правильно", - добавил он.

При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а в "политический отпуск".

Климкин заявил, что своим предложением относительно украинских моряков Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму.

  • Напомним, президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним. Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
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