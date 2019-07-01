Климкин после скандала с Зеленским идет в "политический отпуск"

1 июля, 2019, 13:54

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в отпуск

Об этом министр написал в Facebook.

Как отметил министр, он принял решение уйти в отпуск независимо от того, какие решения примет Верховная Рада. "Я считают, что это будет честно и правильно", - добавил он.

При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а в "политический отпуск".

Климкин заявил, что своим предложением относительно украинских моряков Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму.