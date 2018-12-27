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10 фактов из жизни Владимира Зеленского

40-летний актер, шоумен и художественный руководитель Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский готовится к участию в украинской политике. По его словам, он сейчас серьезно размышляет о своем участии в президентской кампании 2019 года

Мы решили напомнить 10 фактов о потенциальном участнике избирательной гонки

1. Родился 25 января в 1978 году в Кривом Роге. Четыре года Владимир жил в Монголии, где работал его отец. Там он пошел в первый класс. Затем семья вернулась в Кривой Рог.

2. В 16-летнем возрасте Зеленский выиграл грант на бесплатное обучение в Израиле. Однако не поехал туда учиться, поскольку против этого был его отец. Позже именно по настоянию отца Зеленский пойдет учиться на юриста, а не на режиссера, как он сам того хотел.

3. В студенческие годы увлекался Клубом изобретательных и находчивых, создал театр миниатюр "Беспризорник". Играл в криворожской команде КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". В 1997 году была создана команда "95-й квартал". Зеленский стал в ней не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров. В 1999-2003 годах "95-й квартал" выступал в Высшей Лиге КВН.

4. В конце 2003 года телеканал 1 + 1 предложил "95-м кварталу" сделать серию концертов, состоящих из лучших номеров команды. В 2004 году команда начинает готовить свой самый известный проект, одновременно подрабатывая в разных телепередачах.

5. В 2005 году на телеканале "Интер" стартует телешоу "Вечерний квартал", идеологом, автором, режиссером и ведущим актером которого является Владимир Зеленский. Впоследствии, команда "95-й квартал" превращается в "Студию Квартал-95", владельцами которой являются Владимир Зеленский, Борис Шефир и Сергей Шефир. Студия выпускает несколько проектов ( "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай"), пишет сценарии для телепередач ( "Песня года", "Полундра"), мюзиклов ( "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино, или ночь в музее"), фильмов, корпоративов.

6. В 2010-2012 годах Владимир Зеленский - генеральный продюсер телеканала "Интер".

7. В ноябре 2013 года журнал Forbes посчитал доходы украинских знаменитостей. Зеленский с коллегами, по данным издания, заработали около $ 10 млн. Владимир Зеленский вместе с семьей живут под Киевом. Их жилище находится в элитном клубном поселке Иванковичи под названием "Имение". Рядом с Зеленским живут его коллеги- "кварталовцы" с семьями - Елена Кравец и Александр Пикалов.

8. В феврале 2015 года народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил о том, что правоохранители задержали преступную группу, которая готовила покушение на Владимира Зеленского и его семью. По его словам, банда насчитывала 7 человек, один из них, согласно оперативным данным, имеет связь с главой представительства Чеченской республики. Они должны были отомстить Зеленскому за высмеивание Рамзана Кадырова.

9. Летом 2016 года Владимир Зеленский выступил на музыкальном фестивале "Made in Ukraina" в Юрмале. Это был пародийный номер на нынешнего президента Петра Порошенко, экс-президента Виктора Януковича и мэра Киева Виталия Кличко. Во время выступления Владимир показал Украину "нищей", а также "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". Это выступление вызвало бурную реакцию в Украине.

10. Со своей будущей женой - Еленой Кияшко встречался более 7 лет. Елена и Владимир учились в параллельных классах. По образованию она - юрист, хотя была и остается одним из авторов "Студии Квартал-95". В 2003 году пара обручилась. Супруги воспитывают дочь Александру (2004 г.р.) и сына Кирилла (2013 г.р.).

 

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