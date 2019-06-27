Зеленский о ноте РФ: не понимаю, почему Климкин делает заявления от имени Украины

27 июня, 2019, 16:54

Президент Украины возмутился, что в МИД ответили на ноту России без обсуждения этого ответа с ним

Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

"Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации о возвращении наших моряков, и о ноте ответа, который прислал МИД. Давайте я объясню простым неправовым языком, что происходит. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Ибо господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Он отметил, что такие действия украинского МИД могут поставить под угрозу возвращения наших моряков.

"Мы не понимаем, почему не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это компетенция президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины", - сказал он.

Президент обратился в МИД Украины с требованием объяснить публично этот инцидент.