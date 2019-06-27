Зеленский о ноте РФ: не понимаю, почему Климкин делает заявления от имени Украины
Об этом Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Президент отметил, что узнал из интернета о заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое сделали в ответ на ноту России. Речь идет о предложении России судить "украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
"Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации о возвращении наших моряков, и о ноте ответа, который прислал МИД. Давайте я объясню простым неправовым языком, что происходит. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Ибо господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.
Он отметил, что такие действия украинского МИД могут поставить под угрозу возвращения наших моряков.
"Мы не понимаем, почему не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это компетенция президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины", - сказал он.
Президент обратился в МИД Украины с требованием объяснить публично этот инцидент.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна