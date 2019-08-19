Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев, а когда прилетела - бросила на землю хлеб-соль

19 августа, 2019, 11:26

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в самолете поссорилась с экипажем, ибо с ней "ненадлежащим образом" поздоровался, а во время торжественной церемонии встречи в Киеве выбросила кусок каравая

О скандале в самолете сообщает израильское издание Ynet.

Отмечается, что в самолете Сара Нетаньяху в гневе вскочила с кресла и пошла в кабину пилотов, но ее туда не пустили, что еще больше разозлило жену премьера.

Позже командир корабля вновь поздравил супругов Нетаньяху на борту - за 45 минут до посадки в Киеве.

Однако сообщается, что командир корабля поздравил Сару Нетаниягу и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала. Во второй раз имя жены премьера прозвучало более "акцентировано".

Второй инцидент с женой премьера произошел в аэропорту "Борисполь".

Супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах и с караваем хлеба и солью. Нетаньяху отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но и бросила ее на землю.