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У Зеленского отменили указ о назначении Зеркаль заместителем Богдана

Президент Украины отменил назначение Елены Зеркаль на должность заместителя главы АП

Об этом говорится в указе № 315/2019, обнародованном на сайте президента.

Отменить как таковой, что нереализован, указ президента Украины от 21 мая 2019 № 309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины, говорится в документе.

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