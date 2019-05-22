У Зеленского отменили указ о назначении Зеркаль заместителем Богдана
22 мая, 2019, 13:51
Президент Украины отменил назначение Елены Зеркаль на должность заместителя главы АП
Об этом говорится в указе № 315/2019, обнародованном на сайте президента.
Отменить как таковой, что нереализован, указ президента Украины от 21 мая 2019 № 309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины, говорится в документе.
- Напомним, ранее президентский указ №309 / 2019 о назначении Зеркаль заместителем главы АП удалили с сайта президента Украины.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обещала вечером 22 мая объяснить ситуацию вокруг ее назначения в АП.
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