Курс Украины в НАТО остается неизменным, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , сообщает Эспрессо.TV .
Владимир Зеленский поблагодарил Енсу Столтенбергу за приглашение посетить штаб-квартиру НАТО.
"Стратегический курс Украины на приобретение членства в НАТО - закрепленный в Конституции Украины", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что курс Украины в НАТО остается неизменным внешним приоритетом.
"Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни, в том числе и безопасности является требованием украинского общества. Это является целью всех наших реформ", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, повысить уровень жизни рядового украинском, искоренить коррупцию и провести реформы возможно только обеспечив национальную безопасность.
- Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
- Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у него теперь есть новый друг .
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