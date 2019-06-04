Курс Украины в НАТО остается неизменным, - Зеленский

4 июня, 2019, 18:20

Курс Украины в НАТО остается неизменным внешним приоритетом

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , сообщает Эспрессо.TV .

Владимир Зеленский поблагодарил Енсу Столтенбергу за приглашение посетить штаб-квартиру НАТО.

"Стратегический курс Украины на приобретение членства в НАТО - закрепленный в Конституции Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что курс Украины в НАТО остается неизменным внешним приоритетом.

"Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни, в том числе и безопасности является требованием украинского общества. Это является целью всех наших реформ", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, повысить уровень жизни рядового украинском, искоренить коррупцию и провести реформы возможно только обеспечив национальную безопасность.