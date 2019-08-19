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Espreso.tvОбществоНетаньяху пригласил Зеленского посетить "столицу Иерусалим"

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить "столицу Иерусалим"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Иерусалим
Об этом он это сказал во время совместного брифинга с Зеленским в понедельник в Киеве.

"Я здесь был 20 лет назад и вижу те перемены, которые произошли, и вижу ваши желания ускорить эти изменения. Следовательно, хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе... Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что "обе наши страны являются молодыми и наши народы имеют очень много общего в течение веков".

Израиль на международной арене ведет кампанию за признание Иерусалима столицей страны. Официальный Киев считает израильской столицей город Тель-Авив, там расположено посольство Украины. По официальной линии ЕС столицей Израиля является Тель-Авив.

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