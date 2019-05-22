Зеркаль прокомментировала исчезновение указа о его назначении заместителем главы АП
22 мая, 2019, 11:32
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента
Об этом она написала на странице в Facebook.
Зеркаль пообещала, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.
"Парадоксы указу 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - отметила она.
- Напомним, что президентский указ №309 / 2019 о назначении Зеркаль заместителем главы АП удалили с сайта президента Украины.
- В СМИ предполагают, что Зеркаль отказалась от должности.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-