Зеркаль прокомментировала исчезновение указа о его назначении заместителем главы АП

22 мая, 2019, 11:32

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента

Об этом она написала на странице в Facebook.

Зеркаль пообещала, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указу 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - отметила она.