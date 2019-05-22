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Зеркаль прокомментировала исчезновение указа о его назначении заместителем главы АП


фото: kmu.gov.ua
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента

Об этом она написала на странице в Facebook.

Зеркаль пообещала, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указу 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - отметила она.

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