17 сентября – День спасателя: история праздника и кого еще в этот день можно поздравить

День спасателя в Украине. История праздника

День спасателя в Украине принято праздновать 17 сентября ежегодно.

Праздник был установлен указом президента Украины от 12 сентября 2008 в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

В настоящее время все спасатели Украины подчиняются Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращение их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательное дело, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно -спасательных служб, а также профилактику травматизма непроизводственного характера

Представители ГСЧС противостоят пожарам и наводнениям, эпидемиям и пандемиям, ураганам и оползням, взрывам газа и снегопадам, автомобильным и любым другим авариям. Работа работников спасательных служб очень важна для всего населения, нуждается в мужестве, выносливости, собранности и постоянной готовности прийти на помощь.

Представители этих мужественных профессий – сильные духом профессионалы, с честью обеспечивающие надежную защиту национальных богатств, жизнь людей от огня и стихий.

Кто празднует День спасателя и кого поздравлять:

аварийно-спасательные службы

пожарная охрана

другие специальные формирования пожарной службы

граждане, внесшие свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Фото: dsns.gov.ua

В канун праздника президент Украины поздравил работников и работниц ГСЧС Украины

"У вас гораздо больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел. Везде, где нужны ваши смелость и добросовестность, украинцы уверены в вас. Слава всем украинским спасателям! И пусть скорее придет время нашей победы!" ", - написал Владимир Зеленский в телеграмме.