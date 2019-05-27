Джулиани рассказал о главном месседже Трампа для Зеленского

27 мая, 2019, 14:48

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал о главной идее неудачной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

В интервью Цензор.НЕТ он заявил, что планировал призвать Зеленского продолжить расследование о коррупции сына вице-президента в правительстве Обамы Джо Байдена, а также в отношении тех, кто развернул кампанию против президента Трампа.

Месседж, который президент Трамп хотел бы ему (Зеленскому - ред.) передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами президента Трампа - не лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое - поставить рядом парня, который работал адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка ", - отметил Джулиани.

Он отметил, что для президента Украины разумным будет выстроить прочные, красивые и честные взаимоотношения со США. А для Соединенных Штатов - иметь сильные и честные отношения с Украиной.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.