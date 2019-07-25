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Espreso.tvОбществоМолдова готова покупать у Киева реверсный газ

Молдова готова покупать у Киева реверсный газ

Майя Санду
Если Молдова не сможет получать российский газ из-за отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ

Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе, сообщает " Укринформ ".

"Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у" Газпрома "по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса", - сказала Санду.

Она отметила, что если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца года, это может обернуться для Молдовы экономическими проблемами.

Вместе с тем, правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии над имплементацией проекта газопровода "Яссы-Кишинев", но эти работы не будут завершены достаточно быстро.

Кишинев также работает над проектом взаимосочетания национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию, но на это также требуется определенное время.

По словам Санду, Молдова планирует создать альтернативы по энергетике в течение ближайших пяти лет.

  • Напомним, ранее "Укртрансгаз" предложил Молдове использовать украинскую ГТС для транспортировки газа из стран Евросоюза в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова.
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