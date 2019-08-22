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Espreso.tvОбществоДжулиани встретился в Мадриде с представителем Зеленского, - СМИ

Джулиани встретился в Мадриде с представителем Зеленского, - СМИ

Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Мадриде

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, Джулиани провел телефонные переговоры, а затем лично встретился с Ермаком в Мадриде.

Во время переговоров Джулиани призвал власти Украины активизировать расследование в рамках двух вопросов, "представляющих большой интерес для президента Дональда Трампа".

"Во-первых, расследование возможного вмешательства украинских чиновников в президентскую кампанию 2016 с целью нанести вред Трампу. Во-вторых, расследовать роль сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в газовом бизнесе в Украине", - пишет издание.

Джулиани заявил NYT, что он "настоятельно призвал Ермака просто расследовать эти проклятые вещи".

Сам Ермак сообщил, что обсуждал с Джулиани вопрос встречи глав государств, а также вышеупомянутые расследования.

Как пишет NYT, Ермак был направлен в Вашингтон президентом Зеленским в прошлом месяце, чтобы выстроить отношения с американскими официальными лицами, а также обсудить возможные антироссийские санкции и подготовить почву для встречи Трампа и Зеленского. Ермак добавил, что спецпредставитель США в вопросе Украины Курт Волкер в курсе его встречи с Джулиани.
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