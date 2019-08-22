Джулиани встретился в Мадриде с представителем Зеленского, - СМИ
Об этом сообщает The New York Times.
В частности, Джулиани провел телефонные переговоры, а затем лично встретился с Ермаком в Мадриде.
Во время переговоров Джулиани призвал власти Украины активизировать расследование в рамках двух вопросов, "представляющих большой интерес для президента Дональда Трампа".
"Во-первых, расследование возможного вмешательства украинских чиновников в президентскую кампанию 2016 с целью нанести вред Трампу. Во-вторых, расследовать роль сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в газовом бизнесе в Украине", - пишет издание.
Джулиани заявил NYT, что он "настоятельно призвал Ермака просто расследовать эти проклятые вещи".
Сам Ермак сообщил, что обсуждал с Джулиани вопрос встречи глав государств, а также вышеупомянутые расследования.
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