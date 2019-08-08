20 млрд инвестиций, 24 тыс км дорог, рост ВВП до 7% в год: Зеленский пообещал кардинальные изменения в Украине
Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции
"Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, в ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально.
"Наша экономика будет расти по 5-7% (ВВП) в год. И я приглашаю турецкий бизнес расти вместе", - пообещал глава государства.
"За это время мы проинвестирует в нашу инфраструктуру минимум 20 миллиардов долларов. Чтобы: привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15 аэропортов, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы и существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса ", - конкретизировал планы Зеленский.
Кроме того, он заявил: "Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором".
"Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями", - подчеркнул президент.
Ранее Зеленский пообещал легализовать азартные игры.
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