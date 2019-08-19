Нетаньяху о сотрудничестве с Украиной: расширим соглашение о ЗСТ и откроем в столицах высокотехнологичные центры
Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что израильские компании работают в Украине и сотрудничают с около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых и теми, кто вовлечен в сферу современных технологий.
"Мы видим и таланты, и большие возможности. И нам надо пользоваться этими возможностями. Поэтому в течение этого визита было принято 2 решения, которые собственно могут нам только помочь в использовании этих возможностей на будущее", - сообщил Нетаньяху.
По слова премьера Израиля, во-первых, надо сразу работать над соглашением о зоне свободной торговли.
"Когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем его ратифицировать, поскольку мы его расширяем том числе и на сферу услуг", - пояснил он.
Во-вторых, как отметил Нетаньяху, и в Киеве, и в Иерусалиме надо открывать специализированные центры высокотехнологичного развития.
"Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинский в нашей индустрии высоких технологий, потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы не только думаем об этом, но и мы будем способствовать этому. Итак, мы расширяем соглашение о зоне свободной торговли и будем открывать Спеццентр в столицах наших стран. Я считаю, что это нам обеспечит быстрое движение вперед ", - подчеркнул Неганьягу.
- Ранее в Киеве министерство аграрной политики и продовольствия и министерство экономического развития и торговли Украины подписали с чрезвычайным и полномочным послом Израиля меморандумы о взаимопонимании
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