Нетаньяху о сотрудничестве с Украиной: расширим соглашение о ЗСТ и откроем в столицах высокотехнологичные центры

19 августа, 2019, 14:18

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что в Украине много талантов и больших возможностей, которыми "надо пользоваться"

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что израильские компании работают в Украине и сотрудничают с около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых и теми, кто вовлечен в сферу современных технологий.

"Мы видим и таланты, и большие возможности. И нам надо пользоваться этими возможностями. Поэтому в течение этого визита было принято 2 решения, которые собственно могут нам только помочь в использовании этих возможностей на будущее", - сообщил Нетаньяху.

По слова премьера Израиля, во-первых, надо сразу работать над соглашением о зоне свободной торговли.

"Когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем его ратифицировать, поскольку мы его расширяем том числе и на сферу услуг", - пояснил он.

Во-вторых, как отметил Нетаньяху, и в Киеве, и в Иерусалиме надо открывать специализированные центры высокотехнологичного развития.

"Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинский в нашей индустрии высоких технологий, потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы не только думаем об этом, но и мы будем способствовать этому. Итак, мы расширяем соглашение о зоне свободной торговли и будем открывать Спеццентр в столицах наших стран. Я считаю, что это нам обеспечит быстрое движение вперед ", - подчеркнул Неганьягу.