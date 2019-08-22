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Espreso.tvОбществоУкраина и РФ предварительно договорились об обмене пленными по формуле 33/33, - росСМИ

Украина и РФ предварительно договорились об обмене пленными по формуле 33/33, - росСМИ

Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая представляет Киев в процессе обмена и уже находится в Москве.

Отмечается, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без главного редактора украинского "РИА Новости" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

"Обсуждение сценария обмена по этой формуле РБК подтвердили 2 других собеседников, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон", - пишет росСМИ.

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