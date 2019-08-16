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Espreso.tvОбществоПосол Польши: Вряд ли визит Зеленского принесет прорыв в двусторонних отношениях

Посол Польши: Вряд ли визит Зеленского принесет прорыв в двусторонних отношениях

Визит президента Украины в Варшаву на рубеже августа и сентября может запустить процесс принятия решений для развития польско-украинских отношений, но вряд ли принесет прорыв

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, сообщает Польское радио .

"Мы рассчитываем, что запланированный в конце августа визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу будет хорошим сигналом для развития отношений между двумя странами", - сказал дипломат польским журналистам в Киеве.

"Мы хотим как можно лучше подготовить этот визит, ряд тем есть на столе уже длительное время и я также их составлял, и не исключаю, что некоторые хорошие решения удастся принять к визиту, либо во время визита. Это зависит от украинской стороны. Мы готовы к поддержке и к разговору ", - отметил он.

Цихоцкий прокомментировал также слова политического советника Зеленского Никиты Потураева, который в конце июля заявил, что команда украинского президента готовит перед визитом в Польшу "сильные инициативы" для налаживания исторического диалога между Киевом и Варшавой.

"В польско-украинских отношениях есть так много тем, что мне не кажется, что один визит может сделать прогресс. Я больше рассчитываю, что он запустит некий процесс принятия решений, что иногда требует сильного сигнала сверху. Я рассчитываю, что этот визит будет таким сигналом ", - пояснил посол.

"Мы тоже понимаем, что этот визит будет проходить к формированию украинского правительства, в связи с этим еще не будет возможности сесть к более подробному разговору, а я уверен, что вторая половина года, будущий год - тоже богатый на юбилеи - это хорошая возможность для воплощения в жизнь того, что президенты хотят решить в Варшаве 31 августа ", - заявил Цихоцкий.

14 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что перед визитом Зеленского в Польшу Киев совместно с Варшавой и Вашингтоном готовит меморандум об энергетическом сотрудничестве по транзиту газа через Украину.

Цихоцкий заявил, что "энергетическое сотрудничество, в частности торговля газом, это перспективная сфера для отношений Польши и Украины". "Я уверен, что непосредственные разговоры дадут тоже лучшие результаты, чем односторонние мес-медийные высказывания. На этом этапе очень рано спекулировать на теме меморандумов", - добавил польский дипломат.

Президент Польши Дуда ранее заявил, что надеется на решение, в частности, исторических проблем в двусторонних отношениях с Украиной. Ожидается, что Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумации поляков.

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