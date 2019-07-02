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Espreso.tvОбществоЗеленский прилетел в Канаду с официальным визитом

Зеленский прилетел в Канаду с официальным визитом


фото: www.slovoidilo.ua
Во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Торонто

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский планирует встретиться с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Бьенковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Кроме того, Зеленский примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.

  • Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет говорить на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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