Зеленский прилетел в Канаду с официальным визитом
2 июля, 2019, 09:29
Во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Торонто
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский планирует встретиться с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Бьенковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.
Кроме того, Зеленский примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.
- Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет говорить на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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