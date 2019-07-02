Зеленский прилетел в Канаду с официальным визитом

2 июля, 2019, 09:29

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский планирует встретиться с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Бьенковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Кроме того, Зеленский примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора.