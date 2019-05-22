Волкер настойчиво просил Зеленского не назначать Богдана главой АП, - СМИ

22 мая, 2019, 12:04

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настойчиво просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.

По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.

Несмотря на это адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.