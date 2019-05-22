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Волкер настойчиво просил Зеленского не назначать Богдана главой АП, - СМИ


фото: REUTERS
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настойчиво просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.

По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.
 

Несмотря на это адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

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