Волкер настойчиво просил Зеленского не назначать Богдана главой АП, - СМИ
22 мая, 2019, 12:04
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.
Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настойчиво просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.
По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.
Несмотря на это адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
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