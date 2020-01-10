Посол Ирана в Великобритании отрицает, что место катастрофы расчищали бульдозером
10 января, 2020, 17:56
Посол Ирана в Великобритании Хамид Баейдинеджад опроверг информацию о том, что Иран расчищал бульдозером место катастрофы украинского самолета возле Тегерана
Об этом сообщает Sky News .
По словам посла, такие сообщения "абсолютно абсурдны".
Ранее основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил , что место крушения самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране после извлечения обломков зачистили бульдозерами.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров.
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
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