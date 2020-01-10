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Espreso.tvМирПосол Ирана в Великобритании отрицает, что место катастрофы расчищали бульдозером

Посол Ирана в Великобритании отрицает, что место катастрофы расчищали бульдозером


фото: reuters
Посол Ирана в Великобритании Хамид Баейдинеджад опроверг информацию о том, что Иран расчищал бульдозером место катастрофы украинского самолета возле Тегерана

Об этом сообщает Sky News .

По словам посла, такие сообщения "абсолютно абсурдны".

Ранее основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил , что место крушения самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране после извлечения обломков зачистили бульдозерами.

 

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