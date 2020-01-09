Авиакатастрофа самолета МАУ: Джонсон заявил, что борт могла нечаянно сбить иранская ракета

9 января, 2020, 22:59

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон данные, свидетельствующие о том, что авиакатастрофа в Тегеране была вызвана воздушной ракетой со стороны Ирана и "вполне могла быть непреднамеренной"

Об этом сообщает Daily Star.

Он сказал, что потеря людей на рейсе МАУ - это трагедия, и его мысли - со всеми, кто потерял близких.

"Четверо граждан Великобритании были среди погибших, и мы предоставляем поддержку их семьям в это самое страшное время. Сейчас есть информация о том, что самолет сбивали из Ирана ракетой. Это, возможно, было нечаянно", - добавил он.

Джонсон отметил полном расследовании.

"Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Сейчас нужно провести полное, прозрачное расследование", - сказал он.