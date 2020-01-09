Авиакатастрофа самолета МАУ: Джонсон заявил, что борт могла нечаянно сбить иранская ракета
9 января, 2020, 22:59
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон данные, свидетельствующие о том, что авиакатастрофа в Тегеране была вызвана воздушной ракетой со стороны Ирана и "вполне могла быть непреднамеренной"
Об этом сообщает Daily Star.
Он сказал, что потеря людей на рейсе МАУ - это трагедия, и его мысли - со всеми, кто потерял близких.
"Четверо граждан Великобритании были среди погибших, и мы предоставляем поддержку их семьям в это самое страшное время. Сейчас есть информация о том, что самолет сбивали из Ирана ракетой. Это, возможно, было нечаянно", - добавил он.
Джонсон отметил полном расследовании.
"Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Сейчас нужно провести полное, прозрачное расследование", - сказал он.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета .
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