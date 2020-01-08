Авиакатастрофа в Иране: в МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов

8 января, 2020, 11:08

Лайнером Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в Иране, руководили опытные пилоты, которые имели тысячи часов налета на самолетах этой модели

Об этом заявили на брифинге представители МАУ, передает Еспресо.TV .

"Гапоненко Владимир, командир, 11600 часов налета, почти весь налет - на 737; 5,5 тыс. - командирского. Наумкин Алексей, инструктор, 12 тыс. часов налета, 6600 - как КПС (командир воздушного судна) на 737. Второй пилот - Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737 ", - сказал вице-президент компании по летной работе Игорь Сосновский.

Представитель МАУ исключил возможность ошибки экипажа.

"Считая сложность и продолжительность рейса, на самолете был усилен экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана. В процессе проверок проверяется мастерство летчиков именно чтобы оценить их действия именно в аварийных ситуациях. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальная - мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, ч в там могло быть что-то с экипажем. На самолете было 6 бортпроводников ", - добавил Сосновский.

Технический директор МАУ Александр Шакиев отметил, что компания приобрела самолет новым, перед рейсом он прошел проверку и никаких замечаний у экипажа к машине не было.

"Самолет 2016 выпуска, полученный непосредственно с завода, до этого не эксплуатировался нигде, замечаний по матчасти не было, последнюю проверку проходил 6 января, никаких замечаний не было, самолет был исправным, от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было ", - сказал Шакиев.