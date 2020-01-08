Авиакатастрофа в Иране: в МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
Об этом заявили на брифинге представители МАУ, передает Еспресо.TV .
"Гапоненко Владимир, командир, 11600 часов налета, почти весь налет - на 737; 5,5 тыс. - командирского. Наумкин Алексей, инструктор, 12 тыс. часов налета, 6600 - как КПС (командир воздушного судна) на 737. Второй пилот - Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737 ", - сказал вице-президент компании по летной работе Игорь Сосновский.
Представитель МАУ исключил возможность ошибки экипажа.
"Считая сложность и продолжительность рейса, на самолете был усилен экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана. В процессе проверок проверяется мастерство летчиков именно чтобы оценить их действия именно в аварийных ситуациях. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальная - мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, ч в там могло быть что-то с экипажем. На самолете было 6 бортпроводников ", - добавил Сосновский.
Технический директор МАУ Александр Шакиев отметил, что компания приобрела самолет новым, перед рейсом он прошел проверку и никаких замечаний у экипажа к машине не было.
"Самолет 2016 выпуска, полученный непосредственно с завода, до этого не эксплуатировался нигде, замечаний по матчасти не было, последнюю проверку проходил 6 января, никаких замечаний не было, самолет был исправным, от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было ", - сказал Шакиев.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- Брифинг МАУ по катастрофе самолета Boeing 737 в Иране
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев.
- МАУ прекращает полеты в Иран.
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