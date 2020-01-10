Авиакатастрофа в Иране: останки на месте трагедии сгребают бульдозерами, - журналист

10 января, 2020, 14:29

10 января представитель украинской комиссии на месте катастрофы украинского самолета сообщает, что бульдозер сбрасывает останки самолета на свалку, портя их для дальнейшей экспертизы, а некоторые фрагменты самолета, в том числе кабину пилотов, не показали украинским следователям вообще

Об этом сообщил журналист и блогер Юрий Бутусов в Facebook.

Бутусов утверждает, что источник "Цензор.НЕТ" в украинской следственной комиссии сообщает о следующем:

"Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо вытаскивать детали и выкладывать остатки корпуса ".

Представитель комиссии отмечает, что при сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации.

Также источник добавляет, что иранская сторона не предоставила фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.

"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, так как изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом?" - заявляет член украинской комиссии.

"На данный момент нам не предоставили ни одного доказательства версии, которую выдвинул сначала Иран - о технических причинах происшествия", - добавляет источник "Цензора".