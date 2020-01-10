Авиакатастрофа в Иране: останки на месте трагедии сгребают бульдозерами, - журналист
Об этом сообщил журналист и блогер Юрий Бутусов в Facebook.
Бутусов утверждает, что источник "Цензор.НЕТ" в украинской следственной комиссии сообщает о следующем:
"Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо вытаскивать детали и выкладывать остатки корпуса ".
Представитель комиссии отмечает, что при сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации.
Также источник добавляет, что иранская сторона не предоставила фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.
"Мы не понимаем, нам не показывают кабину, так как изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом?" - заявляет член украинской комиссии.
"На данный момент нам не предоставили ни одного доказательства версии, которую выдвинул сначала Иран - о технических причинах происшествия", - добавляет источник "Цензора".
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине
Читайте также
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-
-
Читайте также
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-