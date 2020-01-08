МИД открыл горячую линию для обращения относительно авиакатастрофы в Иране
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Идет уточнение информации по 167 пассажирам и 9 членам экипажа, которые, по предварительным данным находились на борту. Создан оперативный штаб при СНБО по поручению президента", - заметил Гончарук.
МИД открыл горячую линию: +380442381657
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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