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Espreso.tvОбществоМИД открыл горячую линию для обращения относительно авиакатастрофы в Иране

МИД открыл горячую линию для обращения относительно авиакатастрофы в Иране

Украина готовит к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Идет уточнение информации по 167 пассажирам и 9 членам экипажа,  которые, по предварительным данным находились на борту. Создан оперативный штаб при СНБО по поручению президента", - заметил Гончарук.

МИД открыл горячую линию: +380442381657

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