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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: в Bellingcat определили возможное место запуска ракеты

Авиакатастрофа в Иране: в Bellingcat определили возможное место запуска ракеты

Исследователь из разведывательного сообщества Bellingcat Кристо Грозев определил возможное место запуска ракеты, которая, по одной из версий, стала причиной катастрофы украинского самолета в Иране

Об этом Кристо Грозев сообщил в Twitter.

Исследователь вычислил вероятное расстояние от места возможного запуска ракеты до места катастрофы и отметил, что в этом радиусе находится иранская ракетная база.

"Попробовал вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты против фактически известной скорости ТОР-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат - секретная база IRSG", - написал исследователь.

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