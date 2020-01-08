В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране

8 января, 2020, 09:18

8 января Совет национальной безопасности и обороны, по поручению президента Украины Владимира Зеленского создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании" Международные авиалинии Украины "(" МАУ ")", - сообщил секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов будет осуществлять руководство оперативным штабом по поручению президента Украины.

Он добавил, что пока достоверно известно, что на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также Данилов рассказал, что в состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украини, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предоставленные поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации", - добавил Данилов.

Сам президент Зеленский, вылетая в Киев из Омана, отметил следующее:

"Специальные борта для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета."