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Espreso.tvОбществоМАУ прекращает полеты в Иран

МАУ прекращает полеты в Иран

После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает осуществлять авиаперевозки в и из Ирана на неопределенный срок

Об этом сообщила пресс-служба украинской авиакомпании.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщили в МАУ.

В компании отметили, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR.

"Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020", - добавили в МАУ

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