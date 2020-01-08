МАУ прекращает полеты в Иран

8 января, 2020, 10:08

После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает осуществлять авиаперевозки в и из Ирана на неопределенный срок

Об этом сообщила пресс-служба украинской авиакомпании.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщили в МАУ.

В компании отметили, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR.

"Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020", - добавили в МАУ