МАУ прекращает полеты в Иран
Об этом сообщила пресс-служба украинской авиакомпании.
"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщили в МАУ.
В компании отметили, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR.
"Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020", - добавили в МАУ
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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