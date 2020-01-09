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Espreso.tvОбществоПоявилось видео, котрое вероятно показывает попадание ракеты в самолет МАУ

Появилось видео, котрое вероятно показывает попадание ракеты в самолет МАУ

В сети появилось видео, которое вероятно показывает попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ под Тегераном

Видео опубликовано в Twitter Bellingcat.

Отмечается, что расследователи Bellingcat проверяют информацию.

"Мы анализируем это новое видео, которое якобы показывает взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде в Иране ", - сообщили в Bellingcat.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета.
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