Появилось видео, котрое вероятно показывает попадание ракеты в самолет МАУ
9 января, 2020, 22:08
В сети появилось видео, которое вероятно показывает попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ под Тегераном
Видео опубликовано в Twitter Bellingcat.
Отмечается, что расследователи Bellingcat проверяют информацию.
"Мы анализируем это новое видео, которое якобы показывает взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде в Иране ", - сообщили в Bellingcat.
We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4- Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета.
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