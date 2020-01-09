Появилось видео, котрое вероятно показывает попадание ракеты в самолет МАУ

9 января, 2020, 22:08

В сети появилось видео, которое вероятно показывает попадание ракеты в украинский самолет компании МАУ под Тегераном

Видео опубликовано в Twitter Bellingcat.

Отмечается, что расследователи Bellingcat проверяют информацию.

"Мы анализируем это новое видео, которое якобы показывает взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде в Иране ", - сообщили в Bellingcat.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 - Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020