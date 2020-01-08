Авиакатастрофа в Иране: МАУ обнародовала данные всех членов экипажа

8 января, 2020, 13:22

Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала данные всех членов экипажа самолета Boeing 737 рейса PS752, разбившегося в Тегеране

Данные обнародованы на сайте компании.

На борту самолета находились пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Также в составе экипажа были бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.

Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.

В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.

В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов

В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.

По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.

В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.