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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: МАУ обнародовала данные всех членов экипажа

Авиакатастрофа в Иране: МАУ обнародовала данные всех членов экипажа


фото: reuters
Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала данные всех членов экипажа самолета Boeing 737 рейса PS752, разбившегося в Тегеране

Данные обнародованы на сайте компании.

На борту самолета находились пилоты:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич;
  • Гапоненко Владимир Иванович;
  • Хоменко Сергей Анатольевич.

Также в составе экипажа были бортпроводники:

  • Статник Екатерина Олеговна;
  • Матьков Игорь Валерьевич;
  • Микитюк Мария Михайловна;
  • Лихно Денис Михайлович;
  • Овчарук Валерия Евгеньевна;
  • Сологуб Юлия Николаевна.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.

Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.

В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.

В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов

В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.

По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.

В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.

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