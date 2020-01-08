Авиакатастрофа в Иране: МАУ обнародовала данные всех членов экипажа
Данные обнародованы на сайте компании.
На борту самолета находились пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич;
- Гапоненко Владимир Иванович;
- Хоменко Сергей Анатольевич.
Также в составе экипажа были бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна;
- Матьков Игорь Валерьевич;
- Микитюк Мария Михайловна;
- Лихно Денис Михайлович;
- Овчарук Валерия Евгеньевна;
- Сологуб Юлия Николаевна.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
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