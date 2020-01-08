Украинский Boeing 737 со 180 людьми разбился в Иране
8 января, 2020, 07:15
В Иране разбился самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины"
Об этом сообщает ВВС .
Самолет упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
По имеющейся информации, лайнер направлялся в Киев.
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