Катастрофа украинского Boeing в Иране: СНБО сообщил, сколько людей в самолете были гражданами Украины
8 января, 2020, 10:07
8 января Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что в авиакастрофе, которая произошла после взлета рейса МАУ в аэропорту Тегерана, погибли 11 граждан Украины
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Так, в СНБО заявляют, что на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находилось 9 членов экипажа - граждан Украины, а также 2 пассажира.
О гражданстве других жертв трагедии не сообщается.
По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.- Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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