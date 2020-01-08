Катастрофа украинского Boeing в Иране: СНБО сообщил, сколько людей в самолете были гражданами Украины

8 января, 2020, 10:07

8 января Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что в авиакастрофе, которая произошла после взлета рейса МАУ в аэропорту Тегерана, погибли 11 граждан Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, в СНБО заявляют, что на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находилось 9 членов экипажа - граждан Украины, а также 2 пассажира.

О гражданстве других жертв трагедии не сообщается.

По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины. - Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020