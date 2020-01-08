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Espreso.tvОбществоКатастрофа украинского Boeing в Иране: СНБО сообщил, сколько людей в самолете были гражданами Украины

Катастрофа украинского Boeing в Иране: СНБО сообщил, сколько людей в самолете были гражданами Украины

архивное фото разбившегося самолета Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR
фото: Reuters
8 января Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что в авиакастрофе, которая произошла после взлета рейса МАУ в аэропорту Тегерана, погибли 11 граждан Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, в СНБО заявляют, что на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находилось 9 членов экипажа - граждан Украины, а также 2 пассажира.

О гражданстве других жертв трагедии не сообщается.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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