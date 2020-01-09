Авиакатастрофа в Иране: самолет был сбит ракетой, - Newsweek
Один работник Пентагона и высокопоставленный представитель американской разведки сообщили, что оценка Пентагона заключается в том, что инцидент был случайным.
Иранские зенитные комплексы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, произошедшего в ответ на убийство США на прошлой неделе командира Кассема Солеймани, отметили источники.
Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был уничтожен ЗРК Toр-M1.
Центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.
Американские чиновники уверены, что Иран сбил украинский самолет.
Разведка приняла сигналы о включении радара, сообщили источники CBS News. Спутники США также обнаружили два запуска ракет "земля-воздух", которые произошли незадолго до взрыва самолета.
Федеральные чиновники ознакомились с информацией о службе разведки в четверг. Источник, который был на брифинге, заявил, что, кажется, компоненты ракеты были найдены вблизи места катастрофы.
Известная международная исследовательская компания IHS Markit опубликовала отчет, согласно которому подразделение иранского "Корпуса стражей Исламской революции" сбило украинский самолет с помощью зенитно-ракетного комплекса "Тор" (или SA-15).
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- Иран заявил, что не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося у Тегерана, компании-авиастроителей Boeing
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном
- В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки
- Украина изучает версию поражения самолета МАУ зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерена искать обломки ракеты
- Источники Reuters в западных спецслужбах опровергли версию сбивания самолета МАУ.
- Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова присоединиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести