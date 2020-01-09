Авиакатастрофа в Иране: самолет был сбит ракетой, - Newsweek

9 января, 2020, 18:58

Украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Один работник Пентагона и высокопоставленный представитель американской разведки сообщили, что оценка Пентагона заключается в том, что инцидент был случайным.

Иранские зенитные комплексы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, произошедшего в ответ на убийство США на прошлой неделе командира Кассема Солеймани, отметили источники.

Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был уничтожен ЗРК Toр-M1.

Центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.

Американские чиновники уверены, что Иран сбил украинский самолет.

Разведка приняла сигналы о включении радара, сообщили источники CBS News. Спутники США также обнаружили два запуска ракет "земля-воздух", которые произошли незадолго до взрыва самолета.

Федеральные чиновники ознакомились с информацией о службе разведки в четверг. Источник, который был на брифинге, заявил, что, кажется, компоненты ракеты были найдены вблизи места катастрофы.

Известная международная исследовательская компания IHS Markit опубликовала отчет, согласно которому подразделение иранского "Корпуса стражей Исламской революции" сбило украинский самолет с помощью зенитно-ракетного комплекса "Тор" (или SA-15).