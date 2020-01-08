В правительстве Ирана назвали причину падения украинского самолета

8 января, 2020, 09:08

Власти Ирана считают причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 техническую неисправность, которая стала причиной пожара в моторном отсеке лайнера

Об этом заявил председатель Центра связи и информации министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает иранский сайт ion.ir .

"Украинский самолет вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, потерпел крушение возле города Парандий в провинции Тегеран из-за пожара", - сказал Касим Бихи.

Иранский чиновник также отверг версию о том, что самолет могли сбить.

"Если бы катастрофа произошла из-за ракеты, самолет взорвался бы в небе", - добавил Касим Бихи.