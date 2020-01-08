В правительстве Ирана назвали причину падения украинского самолета
8 января, 2020, 09:08
Власти Ирана считают причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 техническую неисправность, которая стала причиной пожара в моторном отсеке лайнера
Об этом заявил председатель Центра связи и информации министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает иранский сайт ion.ir .
"Украинский самолет вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, потерпел крушение возле города Парандий в провинции Тегеран из-за пожара", - сказал Касим Бихи.
Иранский чиновник также отверг версию о том, что самолет могли сбить.
"Если бы катастрофа произошла из-за ракеты, самолет взорвался бы в небе", - добавил Касим Бихи.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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