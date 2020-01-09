Авиакатастрофа самолета МАУ: борт сбила иранская ракета, - Трюдо

9 января, 2020, 21:53

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны

Об этом он заявил на брифинге, передает Hromadske .

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух ", - сказал Трюдо.

Премьер добавил, что это могло произойти случайно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

"Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов", - сказал Трюдо.

Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа.

"Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", - сказал премьер Канады.

Отвечая на вопрос, премьер отметил, что данные разведки указывают, что скорее всего это была иранская ракета, но детали он пока сообщать не может.

Также Трюдо несколько раз отказался отвечать на вопросы журналистов, ответственн ли США за сбивание самолета.