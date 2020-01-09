Авиакатастрофа самолета МАУ: борт сбила иранская ракета, - Трюдо
Об этом он заявил на брифинге, передает Hromadske .
"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух ", - сказал Трюдо.
Премьер добавил, что это могло произойти случайно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.
"Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов", - сказал Трюдо.
Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа.
"Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", - сказал премьер Канады.
Отвечая на вопрос, премьер отметил, что данные разведки указывают, что скорее всего это была иранская ракета, но детали он пока сообщать не может.
Также Трюдо несколько раз отказался отвечать на вопросы журналистов, ответственн ли США за сбивание самолета.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
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- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев, летевших на рейсе компании МАУ в Иране.
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