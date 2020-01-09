The New York Times подтверждает подлинность видео взрыва в небе в районе, где была потеряна связь с самолетом МАУ

9 января, 2020, 22:41

Работники The New York Times проверили видео попадания ракеты в самолет над Парандом возле столицы Ирана

Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты верифицировали место происшествия. Они выяснили, что на этом видео ракета сбивает самолет в том же районе над Парандом, где была потеряна связь с самолетом МАУ.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of # PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 - Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020