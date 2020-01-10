Представители США предоставили Зеленскому и Пристайко данные об авиакатастрофе в Иране

10 января, 2020, 13:41

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал министр.

Также он анонсировал разговор Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео в 15:00.