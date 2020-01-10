Представители США предоставили Зеленскому и Пристайко данные об авиакатастрофе в Иране
10 января, 2020, 13:41
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко получили от заместителя главы миссии США в Украине информацию об авиакатастрофе
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter.
"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал министр.
Также он анонсировал разговор Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео в 15:00.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести