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Espreso.tvОбщество"Попадание ракеты не исключается": Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию делиться данными об авиакатастрофе в Иране

"Попадание ракеты не исключается": Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию делиться данными об авиакатастрофе в Иране


фото: прес-служба президента України
10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В пресс-службе сообщили, что в пятницу, 10 января, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу.

Владимир Зеленский заявил, что ожидает, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования.

"Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - подчеркнул президент.

Также он анонсировал телефонный разговор, по расследованию авиакатастрофы с Государственным секретарем США Майком Помпео в пятницу, 10 января.

"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - добавил Владимир Зеленский .

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