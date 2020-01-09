Авиакатастрофа в Иране: самолет сбит двумя ракетами российского производства, - разведка США
9 января, 2020, 22:33
Украинский самолет МАУ был сбит двумя российскими ракетами ТОР (SA-15) типа "земля-воздух"
Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника разведки США.
США увидели, как иранские радиолокационные сигналы нацеливаются на самолете до его сбивания.
Утром после инцидента американские аналитики обнаружили эти данные, но для проверки понадобился еще один день.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев, летевших на рейсе компании МАУ в Иране.
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