Авиакатастрофа в Иране: самолет сбит двумя ракетами российского производства, - разведка США

9 января, 2020, 22:33

Украинский самолет МАУ был сбит двумя российскими ракетами ТОР (SA-15) типа "земля-воздух"

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника разведки США.

США увидели, как иранские радиолокационные сигналы нацеливаются на самолете до его сбивания.

Утром после инцидента американские аналитики обнаружили эти данные, но для проверки понадобился еще один день.