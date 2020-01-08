Украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном, - Гончарук

8 января, 2020, 12:41

8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по поводу авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что иранская сторона уже начала подготовку к расследованию катастрофы Боинга.

Он напомнил, что Украина со своей стороны заявила о необходимости участия украинских специалистов в расследовании. Также Гончарук добавил, что такая группа уже сформирована и ждет решения иранской стороны.

Премьер отметил, что никаких выводов о причинах трагедии не стоит делать до результатов окончательного расследования.

"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решения, конечно, будут пересмотрены", - сказал премьер.

Позже премьер обнародовал следующее заявление:

"Решением Госавиаслужбы Украины полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана запрещены с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы."