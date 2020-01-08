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Espreso.tvОбществоУкраинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном, - Гончарук

Украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по поводу авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что иранская сторона уже начала подготовку к расследованию катастрофы Боинга.

Он напомнил, что Украина со своей стороны заявила о необходимости участия украинских специалистов в расследовании. Также Гончарук добавил, что такая группа уже сформирована и ждет решения иранской стороны.

Премьер отметил, что никаких выводов о причинах трагедии не стоит делать до результатов окончательного расследования.

"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решения, конечно, будут пересмотрены", - сказал премьер.

Позже премьер обнародовал следующее заявление:

"Решением Госавиаслужбы Украины полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана запрещены с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы."

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
  • В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
  • Брифинг МАУ по катастрофе самолета Boeing 737 в Иране
  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
  • По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев.
  • В МАУ сообщили, что прекращают полеты в Иран, позже они добавили, что исключают возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
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