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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора обратился к ряду стран за информацией

Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора обратился к ряду стран за информацией


фото: reuters
Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ"

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

"Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении.

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