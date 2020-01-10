Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора обратился к ряду стран за информацией

10 января, 2020, 16:43



фото: reuters

Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ"