Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора обратился к ряду стран за информацией
10 января, 2020, 16:43
Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ"
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
"Офис Генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинский - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров.
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили, что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести