История переходов со времен Независимости

После создания Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) начался процесс перехода православных общин от УПЦ МП и от Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). С декабря 2018года переходы уже осуществляли в новообразованную Православную церковь Украины (объединенные УПЦ КП и УАПЦ), которая получила Томос.

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) существовала в Украине до 2018 года, став после получения Томоса частью Православной церкви Украины.

В начале Независимости проукраински настроенные православные общины желали покинуть московский патриархат, однако не всегда хотели переходить в Украинскую греко-католическую церковь. Альтернативой была именно УАПЦ. Еще к началу 1990 года в УАПЦ перешли около 200 галицких приходов, а саму церковь официально зарегистрировали органы власти УССР. По состоянию на 1992 год Украинская автокефальная православная церковь насчитывала около 1,5 тыс. приходов.

После создания в начале 1990-х годов Украинской православной церкви киевского патриархата часть приходов УАПЦ перешла в УПЦ КП. Так, уже в 1994 году "автокефалов" было всего 889 общин. Впоследствии количество приходов стало увеличиваться и достигло максимума в 2015 году, когда к УАПЦ принадлежало 1 225 общин. В 2018 году обе украинские православные конфессии – УПЦ КП и УАПЦ – объединились в единую поместную украинскую церковь.

Смена церковной юрисдикции была обусловлена стремлением приобщиться к становлению в Украине единой поместной православной церкви. В период с июня 1992 по декабрь 2018 года произошло более 70 переходов из УПЦ (МП) в УПЦ КП. Несмотря на это, начиная с 1992-го и вплоть до 2014 года количество приходов московского патриархата в Украине ежегодно увеличивалось (5,5 тыс.обществ в 1992-м, 10 тыс. общин перед Оранжевой революцией в 2003-м и 12,7 тыс.). приходов во время революции достоинства). После Евромайдана общины начали покидать УПЦ МП активнее (23 прихода в 2014 году и 22 в 2015-м). Как и сейчас, в то время некоторые случаи переходов сопровождались конфликтами, силовыми захватами храмов, уголовными делами и судебными процессами.

После Томоса

Объединительный собор, на котором православной церкви Украины предоставили Томос, стал толчком к массовому переходу приходов. С декабря 2018 года по апрель 2023 года о переходе заявили 1 298 религиозных общин и монастырей. Сразу после предоставления Томоса произошел значительный всплеск переходов. В январе 2019 года МП покинули 152 прихода, в феврале – 234, еще 93 общины перешли в марте. Всего от получения Томоса к началу полномасштабной войны в ПЦУ пришло 564 прихода московского патриархата.

Новый толчок для переходов вызвало полномасштабное вторжение россиян. Наиболее активно переходили в ПЦУ в апреле, мае и июне 2022 года. За эти три месяца приходы пополнились 473 церковными общинами. К слову, за первые несколько дней апреля 2023 года от УПЦ МП в ПЦУ в Украине уже перешли 53 общины.

По данным Опендатабота, сейчас в Украине все еще остается 8 505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.

После полномасштабного вторжения России

По данным, опубликованным на сайте Религиозно-информационной службы Украины, больше всего общин покинули УПЦ МП в Хмельницкой области - 257. 199 приходов перешли в ПЦУ на Волыни. Более сотни общин изменили юрисдикцию в Винницкой (157), Киевской (153) и Житомирской (131) областях.

В статистику не внесены оккупированные территории. В Крыму и в Луганской области осуществлять переходы в нынешних условиях нереально. По одной общине изменили конфессиональную принадлежность в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, по 6: в Николаевской и Харьковской областях. В столице московский патриархат покинули 7 общин.

Если говорить в процентном соотношении, то самые высокие показатели в Галицком регионе. Во Львовской области московский патриархат лишился почти 46% своих приходов, в Ивано-Франковской области 43,75%, а в Тернопольской области УПЦ МП покинули 36% церквей. Более четверти приходов московский патриархат также лишился на Волыни и Хмельнитчине.

В настоящее время УПЦ МП в Украине имеет более 11 тысяч приходов, в частности, больше всего в Винницкой, Хмельницкой областях, также достаточно высокая концентрация общин остается в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской, Ривненской и Закарпатской областях.

Изменили конфессиональную юрисдикцию каждая девятая община московского патриархата – чуть более 11 процентов. На карте указаны данные о количестве приходов по регионам, покинувшим УПЦ МП, по состоянию на середину апреля. При поступлении новых данных Еспресо будет обновлять карту.

Как изменить принадлежность общины к другой церкви

Религиозные общины могут осуществлять переход согласно Закону Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в пользу любой другой религиозной организации Украины. Изменение юрисдикции должны принять на приходском собрании не менее двух третей голосов.

Чтобы зарегистрировать религиозную общину, ее члены должны предоставить устав новой общины, копию решения о ее образовании, ее наименовании, избрании руководящих органов, копию документа о праве собственности или пользования помещением и протокол общего собрания, на котором было принято решение о создании этой религиозной общины. Сама процедура смены юрисдикции (место проведения собрания, процедура голосования и подсчета голосов) в принятом законе не определена

Еспресо будет ежемесячно обновлять карту переходов от УПЦ МП к ПЦУ религиозных общин