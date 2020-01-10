Иран прокомментировал видео с возможным обстрелом самолета МАУ ракетами
Его заявление прозвучало на пресс-конференции в пятницу, 10 января, сообщает The Guardian .
Абедзаде сообщил, что лично смотрел это видео.
9 января газета New York Times сообщила, что ей удалось верифицировать это видео. По данным CNN, Иран сбил украинский самолет двумя ракетами класса земля-воздух (SA-15) российского производства.
Чиновник также рассказал, что пилот выходил на контакт с диспетчером за две минуты до аварии, спрашивая, может ли он подняться на высоту 8 км.
По словам Абедзаде, после того, как начался пожар, экипаж был занят "спасением самолета" и поэтому не смог продолжать переговоры с диспетчером и объяснить ситуацию.
"Мы должны искать причину пожара", - сказал чиновник.
Хасан Резаифар, глава комитета по надзору за авиационными авариями в Иране, сказал, что вопреки прежним утверждениям о том, что черные ящики были повреждены в результате аварии, оба оказались невредимыми.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести