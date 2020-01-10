Иран прокомментировал видео с возможным обстрелом самолета МАУ ракетами

10 января, 2020, 17:47

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что видео, которое называют доказательством попадания ракет в украинский самолет, невозможно верифицировать

Его заявление прозвучало на пресс-конференции в пятницу, 10 января, сообщает The Guardian .

Абедзаде сообщил, что лично смотрел это видео.

9 января газета New York Times сообщила, что ей удалось верифицировать это видео. По данным CNN, Иран сбил украинский самолет двумя ракетами класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

Чиновник также рассказал, что пилот выходил на контакт с диспетчером за две минуты до аварии, спрашивая, может ли он подняться на высоту 8 км.

По словам Абедзаде, после того, как начался пожар, экипаж был занят "спасением самолета" и поэтому не смог продолжать переговоры с диспетчером и объяснить ситуацию.

"Мы должны искать причину пожара", - сказал чиновник.

Хасан Резаифар, глава комитета по надзору за авиационными авариями в Иране, сказал, что вопреки прежним утверждениям о том, что черные ящики были повреждены в результате аварии, оба оказались невредимыми.