Иран отправил останки погибших в катастрофе самолета на анализ ДНК
10 января, 2020, 15:22
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что останки погибших при крушении самолета Boeing 737- 800 "Международных авиалиний Украины" были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК
Об этом в пятницу сообщает CNN .
"Глава Организации гражданской авиации Ирана заявил, что останки погибших при крушении самолета, которое произошло в среду, были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК", - говорится в сообщении.
Абедзаде также добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были изъяты с места аварии и увезены для дальнейшего расследования.
"Большие и маленькие части самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета с целью расследования причин аварии", - сказал Абедзаде.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украины.
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