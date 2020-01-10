Иран отправил останки погибших в катастрофе самолета на анализ ДНК

10 января, 2020, 15:22

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что останки погибших при крушении самолета Boeing 737- 800 "Международных авиалиний Украины" были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК

Об этом в пятницу сообщает CNN .

"Глава Организации гражданской авиации Ирана заявил, что останки погибших при крушении самолета, которое произошло в среду, были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для анализа ДНК", - говорится в сообщении.

Абедзаде также добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были изъяты с места аварии и увезены для дальнейшего расследования.

"Большие и маленькие части самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета с целью расследования причин аварии", - сказал Абедзаде.