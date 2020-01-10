В сети появилось новое видео падения украинского самолета в Иране
10 января, 2020, 15:08
10 января корреспондент ВВС опубликовал новое видео падения украинского самолета в Иране
Видео опубликовал корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.
На минутном видео, снятом из салона авто, которое движется по автостраде, можно увидеть большой взрыв самолета при столкновении с землей.
В течение видео горящая точка на горизонте снижается в небе, вплоть пока не взрывается на горизонте.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq- Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский публично призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства , касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин
- Посольство США передало данные о катастрофе Украине
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