В сети появилось новое видео падения украинского самолета в Иране

10 января, 2020, 15:08

10 января корреспондент ВВС опубликовал новое видео падения украинского самолета в Иране

Видео опубликовал корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.

На минутном видео, снятом из салона авто, которое движется по автостраде, можно увидеть большой взрыв самолета при столкновении с землей.

В течение видео горящая точка на горизонте снижается в небе, вплоть пока не взрывается на горизонте.