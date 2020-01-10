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Espreso.tvОбществоВ сети появилось новое видео падения украинского самолета в Иране

В сети появилось новое видео падения украинского самолета в Иране

10 января корреспондент ВВС опубликовал новое видео падения украинского самолета в Иране

Видео опубликовал корреспондент ВВС в Иране Али Хашем.

На минутном видео, снятом из салона авто, которое движется по автостраде, можно увидеть большой взрыв самолета при столкновении с землей.

В течение видео горящая точка на горизонте снижается в небе, вплоть пока не взрывается на горизонте.

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